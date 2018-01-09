Роналду прокомментировал неудачные выступления "Реала" в этом сезоне

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Роналду прокомментировал неудачные выступления "Реала" в этом сезоне

Форвард "Реала" Криштиану Роналду не унывает из-за последних результатов команды.

"Неважно, сколько продлится шторм. Солнце всегда выходит из-за туч и снова начинает сиять" - написал португалец в Instagram.

Напомним, что в Примере "Реал" отстает от "Барселоны" на 16 очков.

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Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
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