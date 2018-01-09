Роналду прокомментировал неудачные выступления "Реала" в этом сезоне

Форвард "Реала" Криштиану Роналду не унывает из-за последних результатов команды.

"Неважно, сколько продлится шторм. Солнце всегда выходит из-за туч и снова начинает сиять" - написал португалец в Instagram.

Напомним, что в Примере "Реал" отстает от "Барселоны" на 16 очков.

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