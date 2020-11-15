Роналду прокомментировал невыход сборной Португалии в плей-офф Лиги Наций

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Роналду прокомментировал невыход сборной Португалии в плей-офф Лиги Наций

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о поражении от Франции (0:1).

"Все игры нас чему-то учат. К сожалению, мы не достигли своей цели. Нужно поднять голову и гордиться всем, чего мы добиваемся вместе!" - написал Роналду в инстаграме.

Напомним, что благодаря победе Франция добыла путевку в финальную часть Лиги Наций. Португалия является действующим победителем турнира.

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