Роналду прокомментировал невыход сборной Португалии в плей-офф Лиги Наций
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о поражении от Франции (0:1).
"Все игры нас чему-то учат. К сожалению, мы не достигли своей цели. Нужно поднять голову и гордиться всем, чего мы добиваемся вместе!" - написал Роналду в инстаграме.
Напомним, что благодаря победе Франция добыла путевку в финальную часть Лиги Наций. Португалия является действующим победителем турнира.
Читайте также: Роналду имеет худшую серию в своей карьере в матчах против сборной Франции. | http://soccernews.ru
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|4
|Андорра
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|М
|О
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|3
|Молдова
|6
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|Группа 3
|М
|О
|1
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|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
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|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
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|6
|4