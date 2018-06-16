Роналду прокомментировал ничью с Испанией

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Роналду прокомментировал ничью с Испанией

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Испании.

"Мы играли против одного из фаворитов и знали, что будет сложно. Команда многим пожертвовала. Испания контролировала мяч, но ничья - справедливый результат" - сказал Роналду.

Отметим, что 33-летний нападающий оформил хет-трик в этом матче.

Не пропустите видеообзор матча Португалия - Испания. | http://soccernews.ru

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