Роналду прокомментировал ничью с "Ромой"

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Роналду прокомментировал ничью с "Ромой"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался после матча 2-го тура Серии А против "Ромы".

Игра завершилась ничьей 2:2, в составе "старой синьоры" оба гола забил 35-летний португалец.

"Думаю, мы заслужили одно очко. Ситуация была сложной, но даже после удаления команда вернулась в игру. В конце сезона это очко может оказаться важным.

Сейчас начало чемпионата, у нас новый тренер с новыми идеями, но я вижу, что команда хорошо работает и полна энтузиазма. Впереди у нас светлое будущее. Команда рада работать с улыбкой", - цитирует Роналду Football Italia.

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