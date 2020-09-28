Роналду прокомментировал ничью с "Ромой"
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался после матча 2-го тура Серии А против "Ромы".
Игра завершилась ничьей 2:2, в составе "старой синьоры" оба гола забил 35-летний португалец.
"Думаю, мы заслужили одно очко. Ситуация была сложной, но даже после удаления команда вернулась в игру. В конце сезона это очко может оказаться важным.
Сейчас начало чемпионата, у нас новый тренер с новыми идеями, но я вижу, что команда хорошо работает и полна энтузиазма. Впереди у нас светлое будущее. Команда рада работать с улыбкой", - цитирует Роналду Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17