Роналду прокомментировал ничью в матче Франция - Португалия
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча Лиги Наций против Франции, который завершился нулевой ничьей.
"Отличная работа всей команды! Продолжаем работать с тем же настроем, только так мы будем ближе к нашей цели", - написал 35-летний футболист в инстаграме, прикрепив четыре фото с игры.
Португальцы набрали 7 очков в трёх турах Лиги Наций и делят лидерство в группе с французами.
В активе Роналду 2 гола в 2 матчах турнира.
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