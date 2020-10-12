Роналду прокомментировал ничью в матче Франция - Португалия

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Роналду прокомментировал ничью в матче Франция - Португалия

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча Лиги Наций против Франции, который завершился нулевой ничьей.

"Отличная работа всей команды! Продолжаем работать с тем же настроем, только так мы будем ближе к нашей цели", - написал 35-летний футболист в инстаграме, прикрепив четыре фото с игры.

Португальцы набрали 7 очков в трёх турах Лиги Наций и делят лидерство в группе с французами.

В активе Роналду 2 гола в 2 матчах турнира.

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