Роналду прокомментировал ничью в матче Ирландия - Португалия

Фото твиттер сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о результате игры 9-го тура квалификации ЧМ-2022 против Ирландии.

Напомним, что команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"В Ирландии всегда сложно играть, но заработанное очко оставляет всё в нашей власти. В воскресенье перед родными болельщиками на домашнем стадионе мы отпразднуем своё попадание на чемпионат мира в Катаре! Вперёд, Португалия!" - написал Роналду в своём инстаграме.

14 ноября португальцы примут Сербию. В этом матче, который состоится в Лиссабоне, будет разыграна прямая путёвка на ЧМ-2022.

Не пропустите: Роналду совершил добрый поступок после матча Ирландия - Португалия. | http://soccernews.ru