Роналду прокомментировал победный матч над "Лацио"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался по поводу победного матча 34-го тура Серии А с "Лацио" (2:1).



"Очень важная победа! Парни, мы почти достигли цели! Вперёд", - написал Роналду.

Напомним, что во вчерашнем матче против "Лацио" Роналду оформил дубль.

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