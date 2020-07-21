Роналду прокомментировал победный матч над "Лацио"

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Роналду прокомментировал победный матч над "Лацио"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался по поводу победного матча 34-го тура Серии А с "Лацио" (2:1).

"Очень важная победа! Парни, мы почти достигли цели! Вперёд", - написал Роналду.

Напомним, что во вчерашнем матче против "Лацио" Роналду оформил дубль.

А еще: Дибала назвал Роналду "партнёром по преступлению"| http://soccernews.ru

 
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