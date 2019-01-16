Роналду прокомментировал победный матч с "Миланом"

Теги ювентускриштиану роналдумилан

Роналду прокомментировал победный матч с "Миланом"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что думает о победном матче против "Милана" в матче за Суперкубок Италии (1:0). Об этом сообщает Football Italia.

Португалец заявил победный гол.

"Мы отлично играли, у нас было много моментов. Я очень счастлив, что забил победный гол. Я мечтал начать эот год с трофея.

Это только начало. Теперь мы будем усерднее работать, чтобы получить следующую награду. 

Главная цель - Серия А. Будет сложно, но мы будем усердно работать.

Победный гол я посвящаю своей команде, семье и всем людям в мире, которые любят "Ювентус" и меня", - сказал игрок.  

Этот трофей стал первой наградой Роналду в составе "Ювентуса".

Не пропустите:  "Ювентус" благодаря голу Криштиану Роналду переиграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)

Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Лацио Лацио 19 32
5 Милан Милан 19 31
6 Рома Рома 19 30
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Торино Торино 19 27
10 Фиорентина Фиорентина 19 26
11 Сассуоло Сассуоло 19 25
12 Парма Парма 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 19 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов