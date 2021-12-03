Роналду прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Арсеналом"
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опубликовал пост в инстаграме, посвящённый матчу 14-го тура АПЛ против "Арсенала".
Напомним, что "красные дьяволы" добыли волевую победу со счётом 3:2, а португалец оформил дубль в этой игре.
"Мы уже настраиваемся на следующий матч, некогда праздновать! Сегодняшняя победа чрезвычайно важна для того, чтобы вернуться в нормальное русло, но впереди ещё долгий путь, пока мы ещё не достигли цели. Поздравляю всех своих партнёров по команде, сегодня мы проявили огромную силу духа! И отдельная благодарность нашим болельщикам - без вас мы бы не справились", - написал Роналду.
Набрав три очка, "МЮ" поднялся на 7-е место в турнирной таблице АПЛ. Следующий соперник - "Кристал Пэлас".
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|15
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|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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