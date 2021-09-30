Роналду прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Вильярреалом"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался после матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Вильярреала".

"Красные дьяволы" выиграли со счётом 2:1. Португалец стал автором победного гола на 95-й минуте.

"Соперники провели очень хорошую игру, у них было много шансов. Мы же столкнулись с серьёзными трудностями по ходу обоих таймов, но у нас был отличный настрой благодаря болельщикам. Я сказал партнёрам по команде, что мы должны верить.

Я смог забить в самой концовке матча. У меня была возможность отличиться и я сделал свою работу. Это была не лучшая моя игра! Это футбол. Иногда я играю хорошо и не забиваю, сегодня я играл не очень хорошо, но забил", - цитирует Роналду Sky Sports.

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