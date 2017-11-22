Роналду прокомментировал победу над АПОЭЛем

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду пообщался с журналистами после победы над АПОЭЛ (6:0) в матче группового турнира Лиги Чемпионов.

В игре с киприотами португалец отметился дублем.

"Это была очень важная игра. Мы знаем, что в этом матче нам нужно было добыть победу, чтобы пройти в следующий раунд. Мы играли очень неплохо, забили шесть мячей, и команда показала отличный футбол. Мы счастливы. Работа выполнена", - отметил он. | http://soccernews.ru