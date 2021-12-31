Роналду прокомментировал победу над "Бернли"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отреагировал на результат матча 20-го тура АПЛ против "Бернли".

"Это лучший способ закончить год! Великолепная победа", - написал звёздный футболист в своём инстаграме.

Напомним, что "МЮ" обыграл "Бернли" со счётом 3:1, а Роналду записал в свой актив гол + пас.

Всего после возвращения в клуб АПЛ португалец забил 14 мячей и сделал 3 ассиста в 20 матчах во всех турнирах.

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