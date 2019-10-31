Роналду прокомментировал победу над "Дженоа"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы своей команды над "Дженоа" в матче 10-го тура Серии А.

Напомним, что именно португалец забил решающий гол, реализовав пенальти на 95-й минуте встречи.

"Счастлив, что мы выиграли в сложном матче с хорошо организованной командой. Мы верили в это. Команда создала много моментов. Мы хотели победить, поэтому с каждой минутой напряжение росло. Мы знали, что "Интер" добыл три очка, и сместил нас на второе место. Это стало дополнительным стимулом. Мы рады, что сумели одержать заслуженную победу", - цитирует Роналду официальный сайт клуба.

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