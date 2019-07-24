Роналду прокомментировал победу над "Интером" в Международном кубке чемпионов

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о матче с "Интером" в рамках Международного кубка чемпионов (1:1, по пенальти - 4:3).

"Я доволен игрой. Фанаты были потрясающими, они сильно поддерживали нас. Я всегда рад противостоять "Интеру", так как это один из самых сильных наших противников.

Мы очень рады победе. Думаю, она вполне заслуженная", - приводит слова Роналду Football Italia.

Отметим, что новый сезон Серии А стартует 24 августа.

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