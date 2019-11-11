Роналду прокомментировал победу над "Миланом"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о результате матча 12-го тура Серии А против "Милана".

"Сложная игра, важная победа!" - написал португалец в инстаграме, прикрепив фотографию с игры.

Напомним, что "Ювентус" выиграл у "Милана" со счётом 1:0 благодаря голу Пауло Дибалы.

Роналду был заменён во втором тайме из-за повреждения правого колена.

Не пропустите: Сарри: "Мы должны благодарить Роналду за самоотверженность". | http://soccernews.ru