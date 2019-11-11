Роналду прокомментировал победу над "Миланом"

Теги ювентусмиланкриштиану роналду

Роналду прокомментировал победу над "Миланом"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о результате матча 12-го тура Серии А против "Милана".

"Сложная игра, важная победа!" - написал португалец в инстаграме, прикрепив фотографию с игры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partita difficile, vittoria importante! #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, что "Ювентус" выиграл у "Милана" со счётом 1:0 благодаря голу Пауло Дибалы.

Роналду был заменён во втором тайме из-за повреждения правого колена.

Не пропустите: Сарри: "Мы должны благодарить Роналду за самоотверженность". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент "Наполи" готов продать шесть основных игроков

Президент "Наполи" готов продать шесть основных игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов