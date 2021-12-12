Роналду прокомментировал победу над "Норвичем"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы над "Норвичем" (1:0) в матче 16-го тура АПЛ.

"Еще один шаг в правильном направлении. Мы знаем, чего хотим и что должны делать, чтобы этого добиться.

Все зависит от нас! Молодцы, ребята! Вперед, "дьяволы»!", – написал Криштиану в инстаграме.

В этом матче португалец забил победный гол во втором тайме с пенальти. Всего в нынешнем сезоне во всех турнирах Роналду забил 13 мячей.

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