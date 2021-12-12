Роналду прокомментировал победу над "Норвичем"
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы над "Норвичем" (1:0) в матче 16-го тура АПЛ.
"Еще один шаг в правильном направлении. Мы знаем, чего хотим и что должны делать, чтобы этого добиться.
Все зависит от нас! Молодцы, ребята! Вперед, "дьяволы»!", – написал Криштиану в инстаграме.
В этом матче португалец забил победный гол во втором тайме с пенальти. Всего в нынешнем сезоне во всех турнирах Роналду забил 13 мячей.
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|27
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|9
|Арсенал Лондон
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|37
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|Бернли
|27
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|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|33
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
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|Норвич Сити
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|18