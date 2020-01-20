Роналду прокомментировал победу над "Пармой"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду подвёл итоги матча 20-го тура итальянской Серии А против "Пармы".

Напомним, что "старая синьора" победила соперника со счётом 2:1 благодаря дублю 34-летнего португальца.

Теперь "бьянконери" опережают идущий на втором месте "Интер" на четыре очка.

"Было важно выиграть в этом матче. Мы знали, что "Интер" сыграл вничью, а "Лацио" победил, так что важно было увеличить отрыв. Матч получился сложным. "Парма" - очень организованная команда, её сложно обыграть, но мы боролись до конца и взяли три очка. Это самое главное", - цитирует Роналду Football Italia.

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