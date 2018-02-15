Роналду прокомментировал победу над ПСЖ
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался после победы над ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Мы одержали важную победу. Мы хорошо начали, но пропустили гол. Но у "Реала" богатый опыт в Лиге Чемпионов. Благодаря двум поздним голам мы добились хорошего преимущества перед ответной встречей. Впрочем, судьба противостояния с ПСЖ ещё не решена. Нам ещё ехать в Париж, там тоже нужно выиграть и забить, чтобы спокойно пройти в следующий раунд. Болельщики здорово помогли нам - мы ощущали их теплоту. Так и должно быть. Гол Марсело был крайне важен, он провёл хороший матч и заслужил этот мяч. Я оформил дубль. Когда команда забивает и выигрывает, это всегда особенный момент" - цитирует Роналду Goal.com.
Напомним, что ответный матч между "Реалом" и ПСЖ состоится 6 марта на "Парк де Пренс".
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