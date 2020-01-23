Роналду прокомментировал победу над "Ромой" в Кубке Италии

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду посвятил пост в инстаграме победе своей команды над "Ромой" в матче 1/4 финала Кубка Италии.

"Уверенная игра нашей команды в матче с серьёзным соперником! Вперёд к полуфиналу!" - написал звёздный португалец.

Напомним, что "Ювентус" обыграл "Рому" со счётом 3:1, а Роналду забил один из голов "старой синьоры".

Всего в текущем сезоне 34-летний форвард провёл 25 матчей за "бьянконери", забил 19 мячей и сделал 3 ассиста.

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