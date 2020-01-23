Роналду прокомментировал победу над "Ромой" в Кубке Италии
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду посвятил пост в инстаграме победе своей команды над "Ромой" в матче 1/4 финала Кубка Италии.
"Уверенная игра нашей команды в матче с серьёзным соперником! Вперёд к полуфиналу!" - написал звёздный португалец.
Напомним, что "Ювентус" обыграл "Рому" со счётом 3:1, а Роналду забил один из голов "старой синьоры".
Всего в текущем сезоне 34-летний форвард провёл 25 матчей за "бьянконери", забил 19 мячей и сделал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|51
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|20
|35
|6
|Кальяри
|20
|30
|7
|Парма
|20
|28
|8
|Милан
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|19
|26
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Болонья
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|СПАЛ
|20
|15
|19
|Брешия
|20
|15
|20
|Дженоа
|20
|14