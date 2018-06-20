Роналду прокомментировал победу над сборной Марокко

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Марокко.

"Самое главное, что победили и взяли три очка. Знали, что если проиграем, то можем вылететь. Сборная Марокко играла на победу, их игроки много двигались. Нам удалось забить, мне удалось забить. Прекрасно" - сказал 33-летний футболист.

Напомним, что Роналду был признан лучшим игроком матча Португалия - Марокко. | http://soccernews.ru