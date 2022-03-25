Роналду прокомментировал победу Португалии над Турцией

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после полуфинального стыкового матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Турции.

Португальцы дома победили со счётом 3:1 и пробились в финал, где 29 марта встретятся с Северной Македонией.

"Первый шаг к нашей большой цели, к чемпионату мира 2022 года. Пока мы ничего получили, ничего не добились.

Мы должны продолжать серьёзно и целенаправленно работать, с уважением к сопернику, но всегда веря в свои силы. Вперёд, Португалия! Цель - Катар!" - написал Роналду в соцсетях.

Не пропустите: Капитан сборной Северной Македонии: "Конечно, мы победим Португалию". | http://soccernews.ru