Роналду прокомментировал победу Португалии над Венгрией

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы с командой Венгрии (3:0).

"Главное то, что нам удалось победить. Матч был сложным, так как соперник очень хорошо оборонялся. Но нам удалось забить три гола, а я благодарен партнером за то, что мне помогли забить два мяча и получить звание лучшего игрока матча. Здорово начать турнир таким образом. Теперь нужно продолжать в таком же духе и выиграть следующий матч", — приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

Следующий матч сборная Португалии проведет 19 июня против Германии.

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