Роналду прокомментировал победу в Лиге Наций

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы своей команды в финале Лиги Наций.

"Всё отлично, я счастлив. Выиграть этот трофей на глазах у португальского народа - это большая честь для меня. Люди заслуживают этого. Они поддерживали нас в обоих матчах и заслуживают трофей наравне с нами. Он принадлежит не сборной, а всей Португалии.

Сборная будет существовать и дальше - хоть со мной, хоть без меня. У команды большой потенциал. Есть молодые игроки, которые с годами повзрослеют и станут лучше. Я хочу участвовать в этом проекте, потому что чувствую себя хорошо. Чувствую, что могу помочь сборной. Как я уже сказал, у этой сборной есть потенциал, чтобы расти дальше и завоевывать новые трофеи", - приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Португалия в финале Лиги Наций минимально обыграла Нидерланды и завоевала второй трофей за последние три года.

34-летний Роналду стал лучшим бомбардиром турнира. В его активе 3 забитых гола.

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