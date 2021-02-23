Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" над "Кротоне"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал в инстаграме на победу своей команды над "Кротоне" в матче 23-го тура Серии А.

Напомним, что "старая синьора" на своём поле разгромила соперника со счётом 3:0, а португалец оформил дубль.

"Важная победа! Рад внести свой вклад! Продолжаем, ребята!" - написал Роналду.

"Ювентус", набрав три очка, поднялся с шестого на третье место в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего "Интера" - 8 баллов при игре в запасе.

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