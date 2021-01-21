Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" в Суперкубке Италии

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над "Наполи" (2:0) в матче за Суперкубок Италии.

"Игра получилась сложной, потому что поле было ужасным, но мы справились и очень довольны победой. Команда изменила отношение после неудачи в матче с "Интером". Это очень важный трофей, и мы надеемся, что он вселит в нас больше уверенности. Борьба за чемпионство? "Милан" и "Интер" очень сильны, но думаю, что у "Ювентуса" есть всё, что нужно для победы", - цитирует португальца Football Italia.

"Ювентус" выиграл Суперкубок Италии в девятый раз в истории, для Роналду это второй такой трофей.

В Серии А "старая синьора" занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Милана" на 10 очков при одном матче в запасе.

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