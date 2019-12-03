Роналду прокомментировал получение приза лучшему игроку Серии А в прошлом сезоне

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после получения награды лучшего игрока Серии А в сезоне 2018/19.

"Я горд стать лучшим игроком Серии А. Благодарен одноклубникам по "Ювентусу" и всем игрокам, кто голосовал за меня. Сложный чемпионат, у меня был первый год в Италии, но я очень счастлив и хочу ещё раз получить этот приз", - написал Роналду в инстаграме.

Напомним, что в минувшем сезоне португалец выиграл со "старой синьорой" скудетто.

Сам 34-летний Роналду забил 21 гол и сделал 11 ассистов в 31 матче чемпионата.

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