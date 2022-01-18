Роналду прокомментировал получение специальной награды от ФИФА

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Роналду прокомментировал получение специальной награды от ФИФА

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился эмоциями в связи с вручением ему специального приза The Best.

Напомним, что ФИФА отдельно наградила 36-летнего португальца за побитый рекорд по числу голов за сборную.

"Хочу поблагодарить всех партнёров по сборной, с которыми я играл в течение этих 20 лет. Мировой рекорд был 109 голов, верно? Теперь я на шесть мячей его улучшил, чем очень горжусь. Я отношусь с огромным уважением к ФИФА, которая дала мне этот специальный приз. Также хочу сказать спасибо своей семье. 

Здорово быть лучшим бомбардиром в истории. Это повод для гордости. У меня по-прежнему есть страсть к игре и к забиванию голов. Я всё ещё мотивирован, даже выходя на тренировку. Несмотря на возраст, я чувствую себя хорошо. Продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Надеюсь играть ещё 4-5 лет", - цитирует Роналду Daily Mail.

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