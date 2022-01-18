Роналду прокомментировал получение специальной награды от ФИФА
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился эмоциями в связи с вручением ему специального приза The Best.
Напомним, что ФИФА отдельно наградила 36-летнего португальца за побитый рекорд по числу голов за сборную.
"Хочу поблагодарить всех партнёров по сборной, с которыми я играл в течение этих 20 лет. Мировой рекорд был 109 голов, верно? Теперь я на шесть мячей его улучшил, чем очень горжусь. Я отношусь с огромным уважением к ФИФА, которая дала мне этот специальный приз. Также хочу сказать спасибо своей семье.
Здорово быть лучшим бомбардиром в истории. Это повод для гордости. У меня по-прежнему есть страсть к игре и к забиванию голов. Я всё ещё мотивирован, даже выходя на тренировку. Несмотря на возраст, я чувствую себя хорошо. Продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Надеюсь играть ещё 4-5 лет", - цитирует Роналду Daily Mail.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18