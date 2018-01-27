Роналду прокомментировал полученную им травму в матче с "Депортиво"

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Роналду прокомментировал полученную им травму в матче с "Депортиво"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду рассказал о своей травме, которую он получил в игре против "Депортиво" (7:1).

"Соперники часто меня бьют, надо же им как-то меня остановить. В этот раз мне не очень повезло. Но теперь я чувствую себя лучше и счастлив. Я по-прежнему прекрасен! Мой внешний вид такой же, как и раньше. Никаких проблем" - приводит слова Роналду Mirror.

Напомним, что Роналду в матче с "Депортиво" получил рассечение на лице.

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