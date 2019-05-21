Роналду прокомментировал полученную награду лучшему футболисту Серии А

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался об очередной выигранной награде.

"Чемпион Англии, Испании и Италии... Лучший футболист в Англии, Испании и Италии... Нет пределов для достижений, пока мечта жива каждый день!, - заявил португалец.

Напомним, что в Англии Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед", в Испании - за "Реал", в Италии - за "Ювентус".

В этом сезоне Роналду провел 43 матча, в которых отметился 28 забитыми мячами и 13 ассистами.

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