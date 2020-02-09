Роналду прокомментировал поражение "Ювентуса" от "Вероны"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура Серии А с "Вероной" (1:2).

Отметим, что в этой встрече 35-летний португалец забил единственный гол. Он стал первым футболистом "Ювентуса" и третьим в истории Серии А, кому удалось забить в десяти играх кряду.

"Это был не тот результат, которого мы хотели. Но мы должны продолжать усердно работать для достижения наших целей", - написал Роналду.

В этом сезоне на счету Роналду 23 гола и 3 результативные передачи в 28 матчах.

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