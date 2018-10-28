Роналду прокомментировал предстоящее Эль Класико

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Роналду прокомментировал предстоящее Эль КласикоФорвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал предстоящее Эль Класико между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".

"Я очень уважаю "Барселону", но "Реал" навсегда останется в моем сердце, поэтому я надеюсь, что сегодняшняя игра завершится успешно для "Мадрида", - приводит слова 33-летнего нападающего "старой синьоры" AS.

Роналду выступал за "сливочных" в период с 2009-го по 2018-й годы. Всего за это время он забил 450 мячей и сделал 131 результативную передачу в 438 играх за королевский клуб.

Напомним, Роналду прокомментировал свой гол в ворота "Эмполи". | soccernews.ru

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