Роналду прокомментировал предстоящее противостояние с ПСЖ
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал предстоящее противостояние в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов с французским ПСЖ.
"Это будет непростой матч, потому что мы играем против отличной команды, в которой есть отличные игроки, которых мы очень уважаем. Но мы - очень сильная команда, и у нас есть большой опыт в этом турнире. Чтобы продолжить наш путь в Лиге Чемпионов, мы должны сыграть два отличных матча, в которых мы будем очень сосредоточены", - цитирует 33-летнего нападающего El Mundo Deportivo.
Напомним, Зидан высказался о будущей дуэли Роналду с игроками ПСЖ. | soccernews.ru
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