Роналду прокомментировал предстоящее противостояние с ПСЖ

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Роналду прокомментировал предстоящее противостояние с ПСЖВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал предстоящее противостояние в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов с французским ПСЖ.

"Это будет непростой матч, потому что мы играем против отличной команды, в которой есть отличные игроки, которых мы очень уважаем. Но мы - очень сильная команда, и у нас есть большой опыт в этом турнире. Чтобы продолжить наш путь в Лиге Чемпионов, мы должны сыграть два отличных матча, в которых мы будем очень сосредоточены", - цитирует 33-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан высказался о будущей дуэли Роналду с игроками ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Реал пройдет ПСЖ, думаю, с мак.3-2, в пользу Реала, хотя хз, однозначно Реал победит, без сомнения, вперед,Реал, вперед Мадрид!

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