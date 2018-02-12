Роналду прокомментировал предстоящее противостояние с ПСЖ

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал предстоящее противостояние в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов с французским ПСЖ.

" Это будет непростой матч, потому что мы играем против отличной команды, в которой есть отличные игроки, которых мы очень уважаем. Но мы - очень сильная команда, и у нас есть большой опыт в этом турнире. Чтобы продолжить наш путь в Лиге Чемпионов, мы должны сыграть два отличных матча, в которых мы будем очень сосредоточены ", - цитирует 33-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан высказался о будущей дуэли Роналду с игроками ПСЖ. | soccernews.ru