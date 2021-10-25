Роналду прокомментировал разгром "Манчестер Юнайтед" от "Ливерпуля"

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Роналду прокомментировал разгром "Манчестер Юнайтед" от "Ливерпуля"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался после позорного поражения от "Ливерпуля".

Напомним, что в рамках 9-го тура АПЛ "красные" победили на "Олд Траффорд" со счётом 5:0.

"Иногда мы получаем не тот результат, за который боремся. Порой счёт на табло не соответствует нашим ожиданиям. Мы ответственны за это, только мы, больше винить некого. Наши удивительные болельщики в очередной раз нас поддержали. Они заслуживают лучшего, гораздо лучшего, и мы должны сделать это. Время настало!" - написал португалец в своём инстаграме.

Роналду провёл на поле все 90 минут. Его гол в ворота "Ливерпуля" был отменён судьей VAR.

Не пропустите: Реакция Алекса Фергюсона на пятый гол "Ливерпуля" в ворота "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Настало время повесить бутсы на гвоздь, но пока не подыму Манчестер Юнайтед до уровня Ювентуса, (то есть, до уровня плинтуса)этого делать пока не буду! )))))))))

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