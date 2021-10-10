Роналду прокомментировал разгром сборной Катара

Теги криштиану роналдупортугалия

Роналду прокомментировал разгром сборной КатараФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал разгромную победу над командой Катара со счетом 3:0 в товарищеском матче.

"Я как всегда горжусь тем, что представляю свою страну и ее цвета.

Очередное испытание, очередная проверка на нашем амбициозном, непреклонном пути к мечте – историческому ЧМ-2022 в Катаре!" – написал Роналду в своем инстаграме.

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