Роналду прокомментировал разгромное поражение "Ювентуса" от "Фиорентины"
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 14-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (0:3).
"Мы завершили 2020 год матчем, в котором наша эффективность была плохой, а результат оказался далеким от положительного. Этот год был особенным. Матчи при пустых трибунах, тестирование на коронавирус, перенос матчей, длинная пауза, а затем плотный график встреч. Но это не оправдание для нас, так как мы - "Ювентус"! Мы не можем довольствоваться меньшим, чем совершенство на поле.
Надеюсь, что короткий перерыв поможет нам вернуться более сильными, чем раньше. До конца сезона еще много матчей, поэтому верьте в нас, и мы вас отблагодарим", - написал Роналду в Instagram.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17