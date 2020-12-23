Роналду прокомментировал разгромное поражение "Ювентуса" от "Фиорентины"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 14-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (0:3).

"Мы завершили 2020 год матчем, в котором наша эффективность была плохой, а результат оказался далеким от положительного. Этот год был особенным. Матчи при пустых трибунах, тестирование на коронавирус, перенос матчей, длинная пауза, а затем плотный график встреч. Но это не оправдание для нас, так как мы - "Ювентус"! Мы не можем довольствоваться меньшим, чем совершенство на поле.

Надеюсь, что короткий перерыв поможет нам вернуться более сильными, чем раньше. До конца сезона еще много матчей, поэтому верьте в нас, и мы вас отблагодарим", - написал Роналду в Instagram.

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