Роналду прокомментировал слухи о возможном трансфере Неймара в "Реал"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду высказался о слухах про возможный трансфер Неймара в мадридский клуб.

"О "Реале" всегда ходит множество трансферных слухов. Я выступаю за этот клуб уже восемь лет, и "Реал" каждое лето проявляет интерес сразу к 50 игрокам. И все они собираются пополнить наш состав, но в итоге никто не приходит. К сентябрю набирается огромное множество потенциальных новичков, но за клуб продолжают выступать всё те же лица" - приводит слова Роналду Four Four Two.

Ранее сообщалось, что Неймар остался недоволен своим переездом во Францию и хочет перейти в "Реал".

