Роналду прокомментировал список журнала France Football

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от признания его лучшим левым нападающим все времен по версии журнала France Football.

"Это невероятная честь - попасть в список 11 лучших игроков мира. Просто невероятная команда мечты...