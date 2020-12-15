Роналду прокомментировал список журнала France Football

Теги криштиану роналдуювентус

Роналду прокомментировал список журнала France FootballНападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от признания его лучшим левым нападающим все времен по версии журнала France Football.

"Это невероятная честь - попасть в список 11 лучших игроков мира. Просто невероятная команда мечты...

Каждый из этих футболистов заслуживает моего уважения и восхищения, и я, конечно же, очень горжусь тем, что попал в такую компанию. Спасибо!" – написал Роналду.

Читайте также: Месси дал оценку включения себя в список лучших футболистов в истории | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 14 декабря

Главные новости дня: 14 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов