Роналду прокомментировал своё возвращение в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился впечатлениями в связи с переходом в английский клуб.

Напомним, что 36-летний португалец вернулся на "Олд Траффорд" спустя 12 лет.

"Этот клуб всегда занимал особое место в моём сердце. Я шокирован количеством сообщений, которые получил после объявления о возвращении в прошлую пятницу. Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после матчей сборных и надеюсь, что впереди у нас будет очень успешный сезон", - сказал звёздный нападающий.

Роналду уже выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год. Он перешёл из "Ювентуса", где провёл три последних сезона.

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