Роналду прокомментировал своё возвращение в "Манчестер Юнайтед"
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился впечатлениями в связи с переходом в английский клуб.
Напомним, что 36-летний португалец вернулся на "Олд Траффорд" спустя 12 лет.
"Этот клуб всегда занимал особое место в моём сердце. Я шокирован количеством сообщений, которые получил после объявления о возвращении в прошлую пятницу. Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после матчей сборных и надеюсь, что впереди у нас будет очень успешный сезон", - сказал звёздный нападающий.
Роналду уже выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год. Он перешёл из "Ювентуса", где провёл три последних сезона.
Не пропустите: Руни поделился мнением о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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