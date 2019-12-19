Роналду прокомментировал свой гол с высоты 2,56 метра
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча Серии А с "Сампдорией", в котором он забил эффектный гол головой, выпрыгнув на высоту 2,56 метра.
"Не знал об этом. Я очень доволен результатом. "Сампдория" играла хорошо, но вся команда показала правильный настрой. Я забил хороший гол и рад, что помог команде взять очередные три очка.
На протяжении месяца у меня были проблемы с коленом, но теперь всё в порядке, физически чувствую себя хорошо. Всё, что я хочу - помогать "Ювентусу" выигрывать матчи и трофеи", - цитирует Роналду Football Italia.
34-летний португалец забил 6 голов в последних пяти матчах за "Ювентус".
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|16
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|5
|Кальяри
|16
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|Аталанта
|16
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|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
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|10
|Милан
|16
|21
|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Фиорентина
|16
|17
|14
|Сассуоло
|15
|16
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Удинезе
|16
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9