Роналду прокомментировал свой гол с высоты 2,56 метра

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Роналду прокомментировал свой гол с высоты 2,56 метра

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча Серии А с "Сампдорией", в котором он забил эффектный гол головой, выпрыгнув на высоту 2,56 метра.

"Не знал об этом. Я очень доволен результатом. "Сампдория" играла хорошо, но вся команда показала правильный настрой. Я забил хороший гол и рад, что помог команде взять очередные три очка.

На протяжении месяца у меня были проблемы с коленом, но теперь всё в порядке, физически чувствую себя хорошо. Всё, что я хочу - помогать "Ювентусу" выигрывать матчи и трофеи", - цитирует Роналду Football Italia.

34-летний португалец забил 6 голов в последних пяти матчах за "Ювентус".

Не пропустите: Роналду может завершить карьеру в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
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