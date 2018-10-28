Роналду прокомментировал свой гол в ворота "Эмполи"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду дал комментарии после матча с "Эмполи" (2:1).

"Мы отлично провели второй тайм. У нас было много моментов и я считаю, что мы заслуженно победили. Мой гол? Я плохо запомнил этот момент. Все происходило в динамике, поэтому мне нужно посмотреть повтор" - приводит слова Роналду Football Italia.

Напомним, что Роналду забил оба гола и принес своей команде три очка.

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