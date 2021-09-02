Роналду прокомментировал свой новый рекорд

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Форвард сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился эмоциями после того, как установил новый мировой рекорд по голам за сборную.

Напомним, что после двух забитых голов в ворота сборной Ирландии у легендарного португальца теперь 111 мячей за национальную команду.

"Еще один исторический вечер! Незабываемо 111⚽️", – написал нападающий в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что в конце августа Роналду перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 15 миллионов и подписал контракт по формуле 2+1.

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