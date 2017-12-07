Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал свой очередной рекорд.

Напомним, что благодаря голу в ворота дортмундской "Боруссии" 32-летний португалец стал первым игроком, кому удалось забить во всех шести матчах группового этапа самого престижного еврокубкового турнира.

"Мы хотели хорошо завершить групповой этап, победно, и нам это удалось. Я забил и помог команде выиграть. Гол получился неплохим. Рад, что стал первым игроком, которому удалось забить во всех шести матчах группового этапа" - цитирует Роналду официальный сайт УЕФА. | http://soccernews.ru