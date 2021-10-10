Роналду прокомментировал свой очередной рекорд

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Роналду прокомментировал свой очередной рекордФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о своих рекордах после победы над Катаром (3:0) в товарищеском матче.

"Рекорды – всегда нечто выдающееся, но те, которые имеют отношение к сборной, приобретают особое значение.

181 матч – 181 повод для гордости! А голы в ворота 46 разных стран – это то, чего я никогда не мог представить", – написал Роналду в своем твиттере.

Португальский форвард забил гол Катару, отметившись в воротах 46-й страны, что является рекордом. В этой игре Роналду также установил рекорд Европы по матчам за сборную. 

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