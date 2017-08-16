Роналду прокомментировал свою дисквалификацию

Теги барселонареал мадридкриштиану роналду

Роналду прокомментировал свою дисквалификациюФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал свою пятиматчевую дисквалификацию, полученную за его действия в первом матче за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны".

Так, в своем инстаграме португальский бомбардир королевского клуба написал: "Дисквалификация выглядит смешной и преувеличенной. Это похоже на преследование".

Напомним, дисквалификация Роналду оставлена в силе. | soccernews.ru

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