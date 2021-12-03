Роналду прокомментировал уход Каррика из "Манчестер Юнайтед" и назначение Рангника

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдумайкл каррикральф рангник

Роналду прокомментировал уход Каррика из "Манчестер Юнайтед" и назначение Рангника

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отреагировал на изменения на тренерском мостике своей команды.

Напомним, что должность наставника "красных дьяволов" покинул Майкл Каррик, а его место занял Ральф Рангник.

"Каррик был классным игроком и может стать прекрасным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Лично я горжусь, что играл с ним в одной команде и что он стал моим тренером. Но теперь пришло время передать управление командой Ральфу Рангнику. Начинаем!" - написал Роналду в инстаграме.

После возвращения в "МЮ" в конце августа 36-летний португалец забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Не пропустите: Рангник в восторге от Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фиорентина" намерена избавиться от Кокорина

"Фиорентина" намерена избавиться от Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов