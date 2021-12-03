Роналду прокомментировал уход Каррика из "Манчестер Юнайтед" и назначение Рангника
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отреагировал на изменения на тренерском мостике своей команды.
Напомним, что должность наставника "красных дьяволов" покинул Майкл Каррик, а его место занял Ральф Рангник.
"Каррик был классным игроком и может стать прекрасным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Лично я горжусь, что играл с ним в одной команде и что он стал моим тренером. Но теперь пришло время передать управление командой Ральфу Рангнику. Начинаем!" - написал Роналду в инстаграме.
После возвращения в "МЮ" в конце августа 36-летний португалец забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
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