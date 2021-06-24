Роналду прокомментировал выход Португалии в плей-офф Евро-2020

Фото: твиттер Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на выход команды в 1/8 финала Евро-2020.

"Поздравления команде! Спасибо всем за преданную поддержку!" - написал Роналду в твиттере.

Напомним, что португальцы финишировали в группе на третьем месте, а в 1/8 финала встретятся с Бельгией.

Читайте также: Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную. | http://soccernews.ru