Роналду прокомментировал выход "Ювентуса" в 1/4 финала Кубка Италии

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Роналду прокомментировал выход "Ювентуса" в 1/4 финала Кубка Италии

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы своей команды над "Дженоа" в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Напомним, что "старая синьора" выиграла со счётом 3:2 благодаря голу в овертайме. 

Звёздный португалец вышел на замену на 88-й минуте, но результативными действиями не отличился.

"Цель достигнута! Продолжаем", - написал Роналду в своём инстаграме, прикрепив два фото с матча.

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