Роналду прокомментировал выход "Ювентуса" в 1/4 финала Кубка Италии
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы своей команды над "Дженоа" в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Напомним, что "старая синьора" выиграла со счётом 3:2 благодаря голу в овертайме.
Звёздный португалец вышел на замену на 88-й минуте, но результативными действиями не отличился.
"Цель достигнута! Продолжаем", - написал Роналду в своём инстаграме, прикрепив два фото с матча.
Не пропустите: Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа" в Кубке Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
В "Ювентусе" отреагировали на информацию об интересе к Шомуродову
-
"Спартак" отправился на тренировочный сбор в ОАЭ
-
Неймар устроил перепалку с защитником "Марселя" после победы в Суперкубке Франции
-
Роналду прокомментировал выход "Ювентуса" в 1/4 финала Кубка Италии
-
Азар признан иконой бельгийского футбола
-
Слуцкий назвал сильные стороны новичка "Рубина" Сайто
-
Месси рискует пропустить финал Суперкубка Испании
-
"Арсенал" нацелился на голкипера "Барселоны"
-
Игнатьев отреагировал на слухи об интересе "Шальке"
-
Флик охарактеризовал одним словом вылет "Баварии" из Кубка Германии от "Хольштайна"
-
"Краснодар" расторг контракт с легендой клуба
-
Кейн повторил достижение Фаулера и Коула
-
Массажист Кокорина оценил готовность нападающего к сборам "Спартака"
-
Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа" в Кубке Италии
-
"Ротор" объявил о трансфере троих футболистов
-
Нойер догнал Маттеуса по матчам за "Баварию"
-
Куман высказался о выходе "Барселоны" в финал Суперкубка Испании
-
"Милан" может усилиться экс-форвардом "Ювентуса"
-
Моуринью прокомментировал ничью с "Фулхэмом"
-
"Краснодар" отдал в аренду игрока, выкупленного два дня назад
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17