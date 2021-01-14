Роналду прокомментировал выход "Ювентуса" в 1/4 финала Кубка Италии

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы своей команды над "Дженоа" в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Напомним, что "старая синьора" выиграла со счётом 3:2 благодаря голу в овертайме.

Звёздный португалец вышел на замену на 88-й минуте, но результативными действиями не отличился.

"Цель достигнута! Продолжаем", - написал Роналду в своём инстаграме, прикрепив два фото с матча.

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