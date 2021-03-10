Роналду пропустил мяч между ног при ударе игрока "Порту", который забил решающий гол (фото)

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Роналду пропустил мяч между ног при ударе игрока "Порту", который забил решающий гол (фото)

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отвернулся при ударе со штрафного полузащитника "Порту" Сержиу Оливейры в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Мяч пролетел между ног Роналду и влетел в ворот.

Гол Оливейры сравнял счет в матче и фактически стал решающим в противостоянии. "Ювентус" все-таки выиграл со счетом 3:2, но "Порту" прошел в четвертьфинал по правилу "выездного гола".

36-летний Роналду в двух матчах с "Порту" провел на поле все 210 минут, с учетом дополнительного времени, и отдал одну голевую передачу.

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