Роналду пропустил тренировку "Реала"

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Роналду пропустил тренировку "Реала"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду пропустил вчерашнюю тренировку своей команды, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, португальский бомбардир не работал вместе со своими партнерами по команде, которые не получили вызовы в расположение своих национальных сборных, а занимался самостоятельно в тренажерном зале. Также по индивидуальным программам работали восстанавливающиеся от травм Гарет Бэйл, Кейлор Навас, Матео Ковачич и Лука Зидан.

Напомним, Роналду считает, что в ближайшие годы борьбу за "Золотой мяч" будет вести только он и Месси. | soccernews.ru

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