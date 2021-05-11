Роналду пропустил тренировку "Ювентуса" по странной причине

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду посетил завод "Феррари" в Маранелло.

36-летний португалец пропустил восстановительную тренировку команды после поражения от "Милана" (0:3), чтобы посетить завод вместе с президентом туринцев Андреа Аньелли.

Отметим, что семье Аньелли принадлежит компания Exor, которая контролирует "Ювентус" и "Феррари".

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